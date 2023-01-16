Січень, 16 в 19:48

Станом на понеділок, 16 січня, в Соледарі (Донецька область) тривають бої. Українські воїни завдають ворогу постійних втрат, і місто не є окупованим російськими військами.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на запитання, що зараз відбувається в Соледарі та який статус у міста.

– Статус (Соледара, – Ред.) не російський. Там наші підрозділи б’ються, завдають постійних втрат ворогові і намагаються щодоби показати, що це місто не здається ворогові. Наші Збройні сили роблять все, щоб він платив неймовірну ціну за кожен метр, яким намагається рухатися, – наголосив Череватий.

Він також розповів про ключові завдання українських бійців у районі Бахмута та Соледара. ЗСУ там мають перешкодити подальшому просуванню ворога, а також нищити особовий склад та техніку військ РФ.

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– Два головні завдання – не дати ворогу системно прорвати нашу оборону, вийти в тил і далі на оперативний простір… І друге завдання, вони взаємозв’язані – це максимально його знекровлювати, вибивати його особовий склад і техніку, знищувати його наступальний потенціал, – пояснив Череватий.

Він додав, що російські окупанти прагнуть хоча б якоїсь мінімальної перемоги, але ЗСУ знищують ворога “просто в промислових об’ємах” та не дозволяють йому здійснити стратегічне просування.

Череватий згадав заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, що РФ могла втратити під Бахмутом та Соледаром до 20 тис. солдатів.

– Щоб було зрозуміло, 15 тис. втратив Радянський Союз за весь час 10-річної війни в Афганістані. Тому про промислові обсяги ми говоримо не голослівно. Це просто немислимі втрати для, як вони себе назвали, “другої армії світу”, – повідомив речник.

Як відомо, в районі Бахмута та Соледара зараз відбуваються найзапекліші бої. Російські війська та найманці ПВК Вагнера атакують позиції ЗСУ цілодобово.

Окупанти йдуть просто по трупах своїх же загиблих солдатів, намагаючись штурмувати місто.

Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ