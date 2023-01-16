Череватий про бої за Соледар: Статус міста не російський, ЗСУ виконують два завдання
Станом на понеділок, 16 січня, в Соледарі (Донецька область) тривають бої. Українські воїни завдають ворогу постійних втрат, і місто не є окупованим російськими військами.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону, відповідаючи на запитання, що зараз відбувається в Соледарі та який статус у міста.
– Статус (Соледара, – Ред.) не російський. Там наші підрозділи б’ються, завдають постійних втрат ворогові і намагаються щодоби показати, що це місто не здається ворогові. Наші Збройні сили роблять все, щоб він платив неймовірну ціну за кожен метр, яким намагається рухатися, – наголосив Череватий.
Він також розповів про ключові завдання українських бійців у районі Бахмута та Соледара. ЗСУ там мають перешкодити подальшому просуванню ворога, а також нищити особовий склад та техніку військ РФ.
– Два головні завдання – не дати ворогу системно прорвати нашу оборону, вийти в тил і далі на оперативний простір… І друге завдання, вони взаємозв’язані – це максимально його знекровлювати, вибивати його особовий склад і техніку, знищувати його наступальний потенціал, – пояснив Череватий.
Він додав, що російські окупанти прагнуть хоча б якоїсь мінімальної перемоги, але ЗСУ знищують ворога “просто в промислових об’ємах” та не дозволяють йому здійснити стратегічне просування.
Череватий згадав заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, що РФ могла втратити під Бахмутом та Соледаром до 20 тис. солдатів.
– Щоб було зрозуміло, 15 тис. втратив Радянський Союз за весь час 10-річної війни в Афганістані. Тому про промислові обсяги ми говоримо не голослівно. Це просто немислимі втрати для, як вони себе назвали, “другої армії світу”, – повідомив речник.
Як відомо, в районі Бахмута та Соледара зараз відбуваються найзапекліші бої. Російські війська та найманці ПВК Вагнера атакують позиції ЗСУ цілодобово.
Окупанти йдуть просто по трупах своїх же загиблих солдатів, намагаючись штурмувати місто.