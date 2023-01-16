Январь, 16 в 21:06

Великобритания отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Какие характеристики и особенности имеет техника – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Описание

AS90 — это самоходная артиллерийская установка на гусеничном шасси с вращающейся башней. Корпус и башня выполнены из 17-мм стальной брони.

Орудие оснащено эжектором и дульным тормозом и имеет электрический привод наведения. Для автономной работы артиллерийских систем имеется вспомогательный дизельный двигатель.

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Применяются все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 мм, в том числе с корректируемой траекторией.

Характеристики

Экипаж: 5;

Длина: 9,07 м;

Ширина: 3,3 м;

Высота: 3 м;

Бронирование: 17 мм;

Масса: 45 т;

Калибр главного орудия: 155 мм;

Дальность стрельбы ОФС: 24,9 км, 30 км;

Вспомогательное вооружение: 7,62-мм пулемет L7;

Боекомплект: 48 снарядов и картузных зарядов (31 в башне и 17 в корпусе);

Двигатель: дизельный Cummins VTA903T (660 л/с, V8, 4-х тактный, жидкостное охлаждение, турбонаддув);

Кроме того, AS90 может осуществлять три выстрела за 10 секунд. При этом средний темп: 2 выстрела в минуту в течение 60 минут.

Особенности

При этом военный эксперт Александр Коваленко отметил, что эта САУ отчасти уже знакома украинским военным.

— Знакома по польской САУ Krab, которая использует башню AS90/52. То есть, частично с AS-90 наши военные уже знакомы. Соответственно и характеристики AS-90 близки к ТТХ польской САУ, — отметил эксперт.

Он добавил, что дальность поражения целей САУ AS-90 составляет 30-40 км в зависимости от боеприпаса:

— Использование номенклатуры снарядов НАТО согласно Меморандуму о взаимопонимании по баллистике. Скорострельность: очередями — 3 выстрела за 10 секунд; интенсивный огонь — 6 выс./мин.; практическая — 2 выс./мин. на протяжении часа”.

Также к плюсам можно отнести количество партии — 30 САУ.

— Весьма неплохо и закрывает целый ряд потребностей в зоне БД. Но вопросы относительно логистики несколько портят общее впечатление. Хотя при продуманной и слаженной логистике, критических проблем не должно возникнуть, — добавил Коваленко.

Фото: Wikipediа