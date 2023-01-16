Січень, 16 в 21:06

Велика Британія відправить в Україну 30 самохідних артилерійських установок AS90. Які характеристики та особливості має техніка – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Опис

AS90 – це самохідна артилерійська установка на гусеничному шасі з вежею, що обертається. Корпус та башта виконані з 17-мм сталевої броні.

Зброя оснащена ежектором та дульним гальмом та має електричний привід наведення. Для автономної роботи артилерійських систем є допоміжний дизельний двигун.

Зараз дивляться

Застосовуються всі стандартні боєприпаси НАТО калібру 155 мм, у тому числі з коригуваною траєкторією.

Характеристики

Екіпаж: 5;

Довжина: 9,07 м;

Ширина: 3,3 м;

Висота: 3 м;

Бронювання: 17 мм;

Маса: 45 т;

Калібр головної зброї: 155 мм;

Дальність стрілянини ОФС: 24,9 км; 30 км;

Допоміжне озброєння: 7,62 мм кулемет L7;

Боєкомплект: 48 снарядів та картузних зарядів (31 у вежі та 17 у корпусі);

Двигун: дизельний Cummins VTA903T (660 л/с, V8, 4-х тактний, рідинне охолодження, турбонаддув).

Крім того, AS90 може здійснювати три постріли за 10 секунд. При цьому середній темп: 2 постріли за хвилину протягом 60 хвилин.

Особливості

При цьому військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що ця САУ частково вже знайома українським військовим.

– Знайома з польської САУ Krab, яка використовує вежу AS90/52. Тобто частково з AS-90 наші військові вже знайомі. Відповідно, і характеристики AS-90 близькі до ТТХ польської САУ, – зазначив експерт.

Він додав, що дальність ураження цілей САУ AS-90 складає 30-40 км в залежності від боєприпасу:

– Використання номенклатури снарядів НАТО згідно з Меморандумом про взаєморозуміння з балістики. Швидкострільність: чергами – 3 постріли за 10 секунд; інтенсивний вогонь – 6 пос./хв.; практична – 2 пос./хв. протягом години.

Також до плюсів можна віднести кількість партії – 30 САУ.

– Дуже непогано і закриває цілу низку потреб у зоні БД. Але питання щодо логістики дещо псують загальне враження. Хоча за продуманої та злагодженої логістики, критичних проблем не повинно виникнути, – додав Коваленко.

Фото: Wikipediа