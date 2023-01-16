В одному з деокупованих сіл Київщини кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства – NYT

Січень, 16 в 21:28

Американська газета The New York Times опублікувала задокументовані свідчення слідчих про сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків і дітей з боку російських солдатів на окупованих територіях.

— Це огидно, і за це має бути відповідальність, – відреагувала на статтю у Twitter посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Посол назвала наведені випадки “гарно задокументованими”.

Українські слідчі документують злочини сексуального характеру у всіх регіонах, де побували війська РФ, включаючи зґвалтування, примушування до оголення і тортури: у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, а також на Херсонщині.

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Слідча Генеральної прокурори України Анна Сосонська розповіла газеті, що російські сили використовували сексуальні злочини як зброю війни, про що свідчать докази.

Жертвами ставали люди віком від 80 років до 4-річної дівчинки, йдеться у звіті слідчих прокуратури. У ньому також детально описано понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.

Сосонська зазначила, що сексуальні злочини під час війни часто залишаються прихованими через сором або страх.

За інформацією видання, прокурор Генпрокуратури Ірина Діденко відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, але справжня кількість, за її словами, “набагато, набагато більше”.

За її словами, в одному раніше окупованому селі Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей зазнали таких же тортур у російських ізоляторах.

Москва традиційно заперечує звинувачення в порушеннях прав людини, попри численні докази та звіти, зібрані українськими та міжнародними слідчими.

Британський юрист Вейн Джордаш, який консультує українську прокуратуру, сказав, що бачить ознаки мовчазної згоди командирів серед справ, які він розглянув.

Свідки повідомили, що командири наказували зґвалтувати або давали вказівки, які наводили на думку, що вони потурали цьому, наприклад, казали солдатам “трохи розслабитися”.

Фото: Херсонська обласна прокуратура