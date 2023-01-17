Январь, 17 в 18:22

Международный Комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не имеет доступа к военнопленным и гражданским заложникам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, одной из тем для обсуждения с российским омбудсменом Татьяной Москальковой была тематика МККК, в частности, невозможность их представителей быть допущенными к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает Российская Федерация.

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— Я предложил сделать онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины, — заявил украинский омбудсмен.

Он пояснил, что подобная встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать согласно своему мандату.

— На данный момент мое предложение приняли, но жду согласования. Надеюсь, что встреча состоится и будет результативной для Украины, — написал Дмитрий Лубинец.

Напомним, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский призвал МККК направить миссию в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где Россия удерживает украинских военнопленных. Глава государства раскритиковал Красный Крест за бездействие.

В ответ в МККК заверили, что готовы это сделать, но “не могут проникнуть силой” в колонию, и призвали обеспечить “немедленный и беспрепятственный доступ” ко всем украинским военнопленным.