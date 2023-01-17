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Факти / Україна

Червоний Хрест досі не має допуску до полонених, утримуваних Росією

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Червоний Хрест досі не має допуску до полонених, утримуваних Росією
Фото: Depositphotos

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не має доступу до військовополонених та цивільних заручників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою була тематика МКЧХ, зокрема, неможливість їхніх представників бути допущеними до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує Російська Федерація.

Зараз дивляться

– Я запропонував зробити онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України, – заявив український омбудсмен.

Він пояснив, що подібна зустріч необхідна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ і працювати згідно зі своїм мандатом.

– На даний момент мою пропозицію прийняли, але чекаю на погодження. Маю надію, що зустріч відбудеться і буде результативною для України, – написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав МКЧХ направити місію до окупованої Оленівки (Донецька область), де Росія утримує українських військовополонених. Глава держави розкритикував Червоний Хрест за бездіяльність.

У відповідь у МКЧХ запевнили, що готові це зробити, але “не можуть проникнути силоміць” до колонії, та закликали забезпечити “негайний і безперешкодний доступ” до всіх українських військовополонених.

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