Январь, 18 в 17:31

Канада передает Украине еще 200 бронемашин Senator. Об этом сообщила глава Министерства обороны Канады Анита Ананд во время брифинга в Киеве.

18 января Ананд в рамках визита в украинскую столицу провела встречу с украинскими официальными лицами, в том числе с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator, говорится на сайте канадского правительства.

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— Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, закупаемые у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссисозе (Онтарио). Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в пределах дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, — говорится в сообщении.

По ее словам, бронеавтомобили оборудованы, прежде всего, для безопасной перевозки военнослужащих и экстренной медицинской эвакуации раненых, но на них также может быть при необходимости дополнительно установлено вооружение.

Кроме того, Ананд сообщила о продуктивной двусторонней встрече с Резниковым.

Отмечается, что министры также обсудили свое будущее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, запланированном на пятницу, 20 января 2023 года, на авиабазе Рамштайн в Германии.

10 января стало известно, что Канада купит для Украины еще одну систему противовоздушной обороны NASAMS. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил во время встречи с президентом США Джо Байденом.