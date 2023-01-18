Січень, 18 в 17:31

Канада передає Україні ще 200 бронемашин Senator. Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Канади Аніта Ананд під час брифінгу у Києві.

18 січня Ананд в межах візиту до української столиці провела зустріч з українськими офіційними особами, зокрема з очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

Ананд оголосила, що Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator, йдеться на сайті канадського уряду.

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— Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місіссозі (Онтаріо). Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і виділена в межах додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем’єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року, – йдеться у повідомленні.

За її словами, бронеавтомобілі обладнані насамперед для безпечного перевезення військовослужбовців та екстреної медичної евакуації поранених, але на них також може бути за потреби додатково встановлено озброєння.

Крім того, Ананд повідомила про продуктивну двосторонню зустріч з Резніковим.

Зазначається, що міністри також обговорили свою майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, запланованому на п’ятницю, 20 січня 2023 року, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

10 січня стало відомо, що Канада купить для України ще одну систему протиповітряної оборони NASAMS. Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.