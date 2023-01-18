Январь, 18 в 16:43

Глава Нацполиции Игорь Клименко будет исполнять обязанности министра внутренних дел Украины.

Такие обязательства возложило на него правительство на заседании, которое провели из-за авиакатастрофы в Броварах и гибели главы МВД Дениса Монастырского.

Факты ICTV рассказывают, что известно о временном исполняющем обязанности главы МВД.

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Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет.

До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолог.

В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.

Игорь Клименко — генерал полиции. В период с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области.

Потом Клименко работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.

В октябре 2017 года был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции — начальника департамента кадрового обеспечения.

С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции.

Игорь Клименко является участником миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества.

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Игорь Клименко в декларации за 2021 год указал, что владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 кв.м и получил за 2020 год более 1,47 млн грн зарплаты, в то же время он пользуется автомобилем, который находится в собственности другого лица.

Также он задекларировал земучасток в с.Процево Киевской области общей площадью 1046 кв.м. В разделе Ценное движимое имущество Клименко указал легковой автомобиль Lexus RX-350 2007 года выпуска, которым он может пользоваться и находящийся в собственности гражданки Софии Онишкевич.

По данным декларации 2021 года, Клименко разместил на банковских счетах 539 251 грн, наличными имеет 1,150 млн грн, $14,3 тыс., €500.