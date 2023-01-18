Январь, 18 в 19:44

Падение вертолета в Броварах не является просто “несчастным случаем”, это вызвала война России против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он сообщил присутствующим, что 18 января под Киевом упал вертолет, в результате чего погибли 14 человек, среди которых был один ребенок и глава МВД Денис Монастырский со своими коллегами.

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Президент предложил участникам форума почтить всех погибших в авиакатастрофе и в российско-украинской войне минутой молчания.

— Я считаю, что из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит, — сказал он.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Вертолет с руководством МВД упал рядом с детсадом и многоэтажкой.

Все детали авиакатастрофы в Броварах — читайте в материале на Фактах ICTV.