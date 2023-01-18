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Факти / Україна

Падіння гелікоптера у Броварах не є нещасним випадком, це результат війни – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Падіння гелікоптера у Броварах не є просто “нещасним випадком”, це спричинила війна Росії проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Він повідомив присутнім, що 18 січня поблизу Києва впав гелікоптер, в результаті чого загинуло щонайменше 17 людей, серед яких було чотири дитини та очільник МВС Денис Монастирський зі своїми колегами.

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Президент запропонував учасникам форуму вшанувати усіх загиблих в авіакатастрофі та у російсько-українській війні хвилиною мовчання.

– Я вважаю, що через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається, – сказав він.

Нагадаємо, уранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Вертоліт із керівництвом МВС упав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою.

Усі деталі авіакатастрофи в Броварах – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian
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