Січень, 18 в 17:17

Попри авіакатастрофу в Броварах Міністерство внутрішніх справ України та всі підрозділи відомства працюватимуть стабільно.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Нацполіції та тимчасовий виконувач обов’язків голови МВС Ігор Клименко.

– Наше основне завдання – продовження політики МВС, яку започаткував, успішно впроваджував міністр Денис Монастирський. Ми маємо виконати всі завдання в пам’ять про наших побратимів. Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно, а кожен громадянин відчував безпеку, – сказав він.

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За словами Клименка, про призначення нових заступників глави МВС говорити ще зарано, спершу потрібно стабілізувати роботу міністерства.

– Разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб якомога швидше встановити причини цієї катастрофи. Працюватимемо день і ніч для того, щоб на всі питання суспільства ми могли дати чітку відповідь, і щоб така катастрофа не повторювалась в подальшому, – додав в.о. глави МВС.

Вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 14 осіб, серед яких одна дитина.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

СБУ розглядає декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.