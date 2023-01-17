Январь, 17 в 21:28

Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента Украины во время Всемирного экономического форума представили проект Ukraine is you.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе заработал Украинский дом и проект Украина – это ты. Об этом сообщает корреспондентка ICTV Наталья Луценко.

Двухэтажное здание Украинского дома разделено на различные конференц-залы для дискуссий по теме войны и поставке Украине оружия, обсуждения российского геноцида против украинцев, спецтрибунала и репараций.

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На первом этаже представлена видео- и фотоинсталляция, посвященная деоккупированному Херсону. Второй этаж рассказывает об ужасающих преступлениях России в Украине.

Кроме того, в течение трех дней украинские делегации вместе с международными политиками и бизнесменами обсудят инвестиции в частный сектор Украины и пути восстановления городов, разрушенных российским террором.

На открытие в здании в самом центре Давоса прибыли президент Польши Анджей Дуда и бывший президент этой страны Александр Квасьневский (1995-2005 года).

С инсталляциями Херсона и залами для обсуждения преступлений РФ: в Давосе открыли Украинский дом / 3 фотографии

Фото: Victor Pinchuk Foundation

Поздравительное слово провозгласил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук. Он призвал мир присоединиться к освобождению украинцев, к моменту борьбы за свободу и справедливость. А также – быть рядом в моменты горя и страданий, которые происходят в Украине каждый день и каждый час.

Пинчук напомнил о российской атаке на многоэтажку в Днепре и о том, что у Украины пока нет ПВО для сбивания ракет Х-22, в связи с чем он призвал Запад предоставить критически важные нам Patriot.

– В Украине нет защиты от этих мощных ракет. Но она существует, в частности – это установки Patriot. Предоставьте Украине военное оборудование сейчас. Представьте себе Украину в момент такой трагедии, и это поможет вам принять решение, – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что все участники Всемирного экономического форума должны видеть настоящее лицо России.

Он сообщил, что Варшава пришлет Киеву 14 танков Leopard и отметил, что, по его мнению, международные гости должны знать правду о вторжении россиян в Украину – о многочисленных убийствах и зверствах, – ведь этот террор похож на Вторую мировую войну.

– Это не война на экранах. Нет, это жестокая война, ужасная война, во время которой люди гибнут, теряют родных, дома, теряют надежду. Это нужно остановить, россиян нужно остановить. Эта война может закончиться только одним путем – разгромом россиян, вытеснением их из Украины. Мы должны убедиться, что это произойдет, – подчеркнул польский президент.

По его словам, это возможно только через международный специальный трибунал, к которому активно призывают Украина и весь мир. Также важно, по его мнению, чтобы Россия заплатила репарации для восстановления уничтоженных войной украинских городов – больниц, школ и детских садов, а также объектов критической инфраструктуры.

Выступая на открытии, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки рассматривают, что еще могут сделать совместно с ЕС и другими Северными странами, чтобы помочь Украине.

– Мы рассматриваем, что еще мы можем сделать как Финляндия, ЕС и Северные страны. Мы поддерживаем передачу Leopards в Украину, – сказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что необходима совместная работа, чтобы восстановить международный порядок, собрать информацию о военных преступлениях и творить историю вместе.

– Украина призывает к созданию независимого трибунала над Россией и просит другие страны присоединяться к восстановлению украинской инфраструктуры: больниц, школ, церквей, жилых домов, памятников архитектуры и тому подобное, – отметил Ермак.

На встрече присутствовала и уполномоченная Офиса президента по правам ребенка Дарья Герасимчук. Вместе с ней выступил 12-летний Александр Радчук из Мариуполя, находившийся в российском фильтрационном лагере.

Мальчик рассказал, что его разлучили с мамой и вывезли в соседнюю Россию, из-за чего он не виделся с ней с весны. Теперь его удалось вернуть украинской стороне.

Герасимчук подчеркнула, что армия захватчика похитила и депортировала в РФ около 14 тыс. украинских детей. По ее словам, вернуть пока удалось только 125 из них.

Напомним, 16 января в Давосе (Швейцария) стартовал первый “настоящий” Всемирный экономический форум (ВЭФ) за последние три года. Он продлится до 20 января. Его так прозвали из-за того, что прошлогоднее мероприятие не было настолько посещаемым, как обычно, а до того традиционному ВЭФ помешала пандемия коронавируса.

Форум в Давосе призван подготовить сцену для будущих саммитов, на которых будут приниматься новые решения. Среди топ-тем Давоса-2023 – война в Украине, экономический кризис в мире, последствия пандемии и многое другое.