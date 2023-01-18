Январь, 18 в 13:21

Стали известны последние подробности трагедии в Броварах – о них рассказала жительница дома, находящегося рядом с местом падения вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту.

– Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажное, – цитирует женщину издание Суспильне.

Рассказывая о том, что трагедия произошла вблизи детсада, местная жительница не смогла сдержать слез.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

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Всего известно о 18 погибших, трое из которых – дети, а также 29 раненых, 15 из которых – дети. Пострадавшие находятся в больнице.