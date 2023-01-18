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Факти / Україна

Шукав найменший об’єкт перед падінням: стали відомі нові подробиці трагедії в Броварах

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шукав найменший об’єкт перед падінням: стали відомі нові подробиці трагедії в Броварах

Стали відомі останні подробиці трагедії в Броварах – про них розповіла мешканка будинку, що розташований поряд з місцем падіння гвинтокрила ДСНС з керівництвом МВС на борту.

– Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об’єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова, – цитує жінку видання Суспільне. 

Розповідаючи про те, що трагедія сталась поблизу дитсадка, місцева жителька не змогла стримати сліз.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи загинули міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

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Всього відомо про 18 загиблих, троє з яких – діти, а також 29 поранених, 15 з яких – діти. Постраждалі перебувають у лікарні. 

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