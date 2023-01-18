Январь, 18 в 19:04

Российские захватчики устроили массовый рейд в Херсонской области, где группой до 15 человек мародерят жилые дома украинцев.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 18 января.

— Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые квартиры местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель, — говорится в сообщении.

По данным военных, в течение суток противник нанес 22 авиационных удара и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, враг не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ.

— Основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупанты проводили на Запорожском направлении безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, а на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг стоит в обороне.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушной и сухопутной компонент в наступательных операциях, сообщили украинские военные.

Генштаб сообщил, что минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Дружелюбовка на Харьковщине и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое воздействие попали районы 13 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь врага попали Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополье на Доннечине и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Береговое, Веселое, Федоровка, Львовское и Херсон. В очередной раз пострадали мирные жители.

В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три — по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА Мерлин-ВР.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.