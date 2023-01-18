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Факты / Україна

Выявлял участников движения сопротивления и грабил дома: в Херсоне задержали коллаборанта

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ затримала колаборанта
Фото: СБУ

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который пытался сбежать на временно оккупированный берег города.

Злоумышленником оказался бывший чиновник расформированной государственной автомобильной инспекции. После захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в местной оккупационной полиции.

– Он вошел в состав созданного агрессором “главного управления министерства внутренних дел Херсонской области”. В оккупационном органе он был назначен “инспектором батальона патрульно-постовой службы”. После этого он нес службу с огнестрельным оружием и соответствующим удостоверением российского образца, — сообщили в СБУ.

Вместе с оккупантами коллаборант совершал “рейды” по территории Херсона для выявления участников сопротивления.

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— Во время таких “облав” рашисты незаконно задерживали граждан, грабили их дома и увозили пострадавших в местную пыточную. После освобождения Херсона коллаборант пытался сбежать на левый берег реки Днепр во избежание правосудия, — отметили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Колаборанту грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
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