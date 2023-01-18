Січень, 18 в 17:56

У Херсоні Служба безпеки України затримала колаборанта, який намагався втекти на тимчасово окупований берег міста.

Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції. Після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав посаду в місцевій окупаційній поліції.

– Він увійшов до складу створеного агресором “главного управления министерства внутренних дел Херсонской области”. В окупаційному органі його призначили “инспектором батальона патрульно-постовой службы”. Після цього він ніс службу із вогнепальною зброєю та відповідним посвідченням російського зразка, – повідомили в СБУ.

Разом з окупантами колаборант здійснював “рейди” по території Херсону для виявлення учасників руху опору.

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– Під час таких “облав” рашисти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні. Після звільнення Херсону колаборант намагався втекти на лівий берег річки Дніпро, щоб уникнути правосуддя, – зазначили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.