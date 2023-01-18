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Факти / Україна

ЗРК Stinger, гелікоптери та дрони: Латвія надасть Україні нову партію військової допомоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце

Найближчим часом Латвія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

Про це повідомила міністерка оборони Інара Мурнієце. Вона запевнила, що уряд та суспільство Латвії продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.

– Найближчим часом ми відправимо в Україну нові партії військової підтримки — ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники. І цьогоріч Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних сил України. У планах — збільшити інтенсивність навчання та підготувати принаймні вдвічі більше українців, ніж у 2022 році, – сказала вона.

Вчора, 17 січня, Інара Мурнієце прибула з візитом до України. Це її перший візит до Києва після призначення на посаду міністерки оборони.

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Під час зустрічі з главою Міноборони України Олексієм Резніковим вони обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової допомоги найближчим часом.

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