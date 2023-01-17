Январь, 17 в 13:34

Во вторник, 17 января, новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину.

Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины на должности спикера Сейма Латвии, а также выразил надежду на дальнейшую помощь со стороны нового латвийского правительства.

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– Обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Указал на важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине, — написал Стефанчук.

Кроме этого, Стефанчук поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции.

– Линия фронта в Украине – это наша линия фронта, – подчеркнула глава Минобороны Латвии.

Ранее Инара Мурниеце заявила, что Латвия готова предложить Украине новую партию ЗРК Stinger на следующем заседании в формате Рамштайн, а также продолжить поставки беспилотников.

Фото: Руслан Стефанчук