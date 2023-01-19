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Факты / Україна

Генерация покрывает три четверти потребления: в Украине продолжают выключать свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Генерация покрывает три четверти потребления: в Украине продолжают выключать свет
Фото: Pixabay

По состоянию на 19 января в областях прогнозируется потребление электричества из-за достаточно теплой погоды.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерние часы, когда генерация может покрыть только три четверти потребления.

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В НЭК напоминают, что именно из-за существенного повреждения энергообъектов до сих пор есть дефицит генерации. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

В настоящее время до всех облэнерго доведены лимиты потребления до конца 19 января.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

– Напоминаем, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, — отмечают в Укрэнерго.

Кроме того, на временно оккупированных южанах находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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