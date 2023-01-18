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Факты / Україна / Общество

Превышение лимитов: в восьми областях применены аварийные отключения света

Валентина Летяк, редактор ленты
світло, лампочка
Фото: Pixabay

В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях 18 января применены аварийные отключения электричества. Причина — превышение установленных Укрэнерго лимитов.

— Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго, — уточняют энергетики.

Они прогнозируют сегодня несколько меньшее потребление, чем вчера — этому способствует потепление.

В то же время, по данным Укрэнерго, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечернее время, а генерация не покрывает четверть потребления по стране.

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