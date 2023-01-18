Превышение лимитов: в восьми областях применены аварийные отключения света
Фото: Pixabay
В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях 18 января применены аварийные отключения электричества. Причина — превышение установленных Укрэнерго лимитов.
— Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго, — уточняют энергетики.
Они прогнозируют сегодня несколько меньшее потребление, чем вчера — этому способствует потепление.
В то же время, по данным Укрэнерго, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечернее время, а генерация не покрывает четверть потребления по стране.
Сейчас смотрят
С октября 2022 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак РФ и 14 ударов дронами.