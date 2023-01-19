Січень, 19 в 12:04

Станом на 19 січня в областях прогнозується менше споживання електрики через доволі теплу погоду.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Проте дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірні години, коли генерація може покрити тільки три чверті споживання.

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У НЕК нагадують, що саме через суттєве пошкодження енергооб’єктів досі існує дефіцит генерації. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання до кінця 19 січня.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для запобігання їм застосовуються аварійні відключення.

– Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, – наголошують в Укренерго.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.