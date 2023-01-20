Январь, 19 в 22:31

Германия не будет прямо отрицать поставки танков Leopard в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

– Мы не можем получить оружие без разрешения страны-производителя. Это общее правило по контролю за оборотом вооружений в мире — чтобы страна, производившая оружие, в конце концов не получила его против нее же самой. Поэтому производитель должен давать разрешение, чтобы оружие не попало во враждебные страны, — сказал он.

В то же время Кузан подчеркнул, что Украина не является враждебной страной, и мы уже имеем формальное согласие Германии на передачу танков, но Берлин продолжает выдвигать определенные условия.

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– Германия никогда не скажет: Нет, мы не передадим свои Леопарды. Они наоборот говорят, что согласны передать, но и дальше выдвигают условия. В этом и кроется коллизия, немцы не будут прямо возражать против предоставления этих танков, – добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву роту танков Leopard-2 и без согласия Берлина, если будет ожидать согласования слишком долго.