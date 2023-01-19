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Факты / Україна

Украина находится на пороге создания европейской “танковой коалиции” — Подоляк

Валентина Чорна, редактор ленты
Украина находится на пороге создания европейской “танковой коалиции” — Подоляк

Украина находится на пороге создания европейской “танковой коалиции”, осталось только решение политической элиты Германии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что только Украина может лично выполнить ключевую европейскую миссию – защитить право на свободную жизнь, и страны Европы это понимают.

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— Судьба Европы решается именно на оккупированных территориях Украины, и здесь закончится эта война. Страны Северной Европы понимают это. Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия готовы отдать все. Осталось, чтобы это понимание также было у стран-экономических лидеров Европы, включая Германию. Я думаю, что это вопрос дней или недель, – сказал он.

По словам Подоляка, вопрос предоставлении Украине бронетехники может решиться завтра в рамках Рамштайма.

Также он отметил, что вторым важным моментом для правильного финала войны является предоставление Украине ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS.

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