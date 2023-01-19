Украина находится на пороге создания европейской “танковой коалиции” — Подоляк

Январь, 19 в 19:58

Украина находится на пороге создания европейской “танковой коалиции”, осталось только решение политической элиты Германии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что только Украина может лично выполнить ключевую европейскую миссию – защитить право на свободную жизнь, и страны Европы это понимают.

Сейчас смотрят — Судьба Европы решается именно на оккупированных территориях Украины, и здесь закончится эта война. Страны Северной Европы понимают это. Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия готовы отдать все. Осталось, чтобы это понимание также было у стран-экономических лидеров Европы, включая Германию. Я думаю, что это вопрос дней или недель, – сказал он. По словам Подоляка, вопрос предоставлении Украине бронетехники может решиться завтра в рамках Рамштайма. Также он отметил, что вторым важным моментом для правильного финала войны является предоставление Украине ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS. Читайте Прозрения не будет: Подоляк о заявлении Путина по поводу “причин” войны

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