Січень, 19 в 22:31

Німеччина не буде прямо заперечувати постачання танків Leopard в Україну.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

– Ми не можемо отримати зброю без дозволу країни-виробника. Це загальне правило щодо контролю за обігом озброєнь у світі – щоб країна, яка виготовляла зброю, зрештою не отримала її проти неї ж самої. Тому виробник повинен надавати дозвіл, щоб зброя не потрапила до ворожих країн, – сказав він.

Водночас Кузан наголосив, що Україна не є ворожою країною, і ми вже маємо формальну згоду Німеччини щодо передачі танків, але Берлін продовжує висувати певні умови.

Зараз дивляться

– Німеччина ніколи не скаже: Ні, ми не передамо свої Леопарди. Вони навпаки кажуть, що згодні передати, але і далі висувають умови. В цьому і криється колізія, німці не будуть прямо заперечувати проти надання цих танків, – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава може передати Києву роту танків Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме узгодження занадто довго.