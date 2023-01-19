Не было координации между разведкой и СБУ: Подоляк объяснил, почему погиб Киреев

Январь, 19 в 19:20

Разведчик и член украинской делегации на переговорах в Гомеле Денис Киреев погиб из-за отсутствия координации между ГУР Минобороны и СБУ в начале полномасштабного вторжения РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Delfi.

По его словам, к Кирееву были некоторые претензии со стороны СБУ, однако их не успели урегулировать в диалоговом формате.

— Это не связано с работой в делегации и переговорным процессом как таковым. Он не был агентом России, — подчеркнул он.

Сначала в СБУ заявили, что Киреев якобы шпионил в пользу Москвы, однако в ГУР заверили, что он был их разведчиком и защищал страну.

Сейчас смотрят 18 января издание The Wall Street Journal написало, что именно Денис Киреев, который работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в Ощадбанке, 23 февраля 2022 года предупредил ГУР Минобороны о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину утром 24 февраля. А уже 5 марта 2022 года Киреева застрелили в центре Киева, то есть через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси. Фото: ГУР МО

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