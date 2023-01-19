Не було координації між розвідкою та СБУ: Подоляк пояснив, чому загинув Кірєєв

Січень, 19 в 19:20

Розвідник та член української делегації на переговорах у Гомелі Денис Кірєєв загинув через відсутність координації між ГУР Міноборони та СБУ на початку повномасштабного вторгення РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Delfi.

За його словами, до Кірєєва були певні претензії з боку СБУ, проте їх не встигли врегулювати в діалоговому форматі.

– Це не пов’язано з роботою в делегації та переговорним процесом як таким. Він не був агентом Росії, – наголосив він.

Спочатку в СБУ заявили, що Кірєєв нібито шпигував на користь Москви, проте у ГУР запевнили, що він був їхнім розвідником та захищав країну.

Зараз дивляться 18 січня видання The Wall Street Journal написало, що саме Денис Кірєєв, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також в Ощадбанку, 23 лютого 2022 року попередив ГУР Міноборони про те, що Путін віддав наказ про вторгнення в Україну вранці 24 лютого. А вже 5 березня 2022 року Кірєєва застрелили в центрі Києва, тобто за кілька днів після того, як він був присутній на першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі. Фото: ГУР МО

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