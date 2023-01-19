Україна перебуває на порозі створення європейської “танкової коаліції” – Подоляк

Січень, 19 в 19:58

Україна перебуває на порозі створення європейської “танкової коаліції”, залишилося лише рішення політичної еліти Німеччини.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що лише Україна може особисто виконати ключову європейську місію – захистити право на вільне життя, і країни Європи це розуміють.

Зараз дивляться

– Доля Європи вирішується саме на окупованих територіях України, і саме тут закінчиться ця війна. Країни Північної Європи це розуміють. Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Фінляндія готові віддати все. Залишилося, щоб це розуміння також було у країн-економічних лідерів Європи, включно з Німеччиною. Я думаю, що це питання днів чи тижнів, – сказав він.

За словами Подоляка, питання надання Україні бронетехніки може вирішитися завтра в рамках Рамштайму.

Також він зазначив, що другим важливим моментом для правильного фіналу війни є надання Україні ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS.