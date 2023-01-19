Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна перебуває на порозі створення європейської “танкової коаліції” – Подоляк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Україна перебуває на порозі створення європейської “танкової коаліції” – Подоляк

Україна перебуває на порозі створення європейської “танкової коаліції”, залишилося лише рішення політичної еліти Німеччини.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що лише Україна може особисто виконати ключову європейську місію – захистити право на вільне життя, і країни Європи це розуміють.

Зараз дивляться

– Доля Європи вирішується саме на окупованих територіях України, і саме тут закінчиться ця війна. Країни Північної Європи це розуміють. Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Фінляндія готові віддати все. Залишилося, щоб це розуміння також було у країн-економічних лідерів Європи, включно з Німеччиною. Я думаю, що це питання днів чи тижнів, – сказав він.

За словами Подоляка, питання надання Україні бронетехніки може вирішитися завтра в рамках Рамштайму.

Також він зазначив, що другим важливим моментом для правильного фіналу війни є надання Україні ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS.

Читайте
Прозріння не буде: Подоляк про заяву Путіна щодо “причин” війни

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка