Abrams еще нет в Украине: СНБО опровергло фейк РФ об уничтожении американского танка
Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы “уничтожении” под Соледаром Донецкой области первого американского танка М1 Abrams с помощью обычной реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 Муха.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
— На самом деле это — примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передали ни одного такого танка, — отмечают в ЦПД.
То, что фото действительно старое, доказывает зеленое дерево на заднем плане, пропагандисты даже не подумали его убрать.
19 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. В нем сотни единиц бронетехники и боеприпасы для ПВО. В нем нет Abrams.