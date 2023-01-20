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Факты / Україна

Abrams еще нет в Украине: СНБО опровергло фейк РФ об уничтожении американского танка

Валентина Летяк, редактор ленты
Фейкові новини
Фото: Depositphotos

Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы “уничтожении” под Соледаром Донецкой области первого американского танка М1 Abrams с помощью обычной реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 Муха.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

— На самом деле это — примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передали ни одного такого танка, — отмечают в ЦПД.

То, что фото действительно старое, доказывает зеленое дерево на заднем плане, пропагандисты даже не подумали его убрать.

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