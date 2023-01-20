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Факты / Україна

Был недоволен отключениями света: киевлянин, дважды “минировавший” ОПУ, пойдет под суд

Юлия Соколова, редактор ленты
Офіс президента
Фото: УНИАН

В Киеве будут судить местного жителя, который дважды сообщал о фейковом “минировании” здания Офиса президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 28 ноября прошлого года мужчина дважды позвонил на спецлинию 102 и сообщил о якобы заминировании здания Офиса президента в центре столицы.

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Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Объясняя свои действия, 51-летний киевлянин заявил, что “минировал” ОПУ из-за недовольства “слишком частым выключением света” в его квартире.

Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Киянин, який мінував ОПУ, піде під суд
Был недоволен отключениями света: киевлянин, дважды “минировавший” ОПУ, пойдет под суд / 3 фотографии

Во время обыска в квартире “минера” был обнаружен мобильный телефон, с которого мужчина звонил на спецлинию 102.

Кроме того, правоохранители обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты. Мужчина утверждал, что эта атрибутика принадлежит его пожилой матери.

В настоящее время киевлянин находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в правительственном здании).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Фото: Офис генпрокурора

Источник: Офис генпрокурора
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