В Киеве будут судить местного жителя, который дважды сообщал о фейковом “минировании” здания Офиса президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 28 ноября прошлого года мужчина дважды позвонил на спецлинию 102 и сообщил о якобы заминировании здания Офиса президента в центре столицы.

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Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Объясняя свои действия, 51-летний киевлянин заявил, что “минировал” ОПУ из-за недовольства “слишком частым выключением света” в его квартире.

Был недоволен отключениями света: киевлянин, дважды “минировавший” ОПУ, пойдет под суд / 3 фотографии

Во время обыска в квартире “минера” был обнаружен мобильный телефон, с которого мужчина звонил на спецлинию 102.

Кроме того, правоохранители обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты. Мужчина утверждал, что эта атрибутика принадлежит его пожилой матери.

В настоящее время киевлянин находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в правительственном здании).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Фото: Офис генпрокурора