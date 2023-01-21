Январь, 21 в 20:50

Украина ежедневно теряет патриотов и профессиональных людей в военное время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 21 января.

Он сообщил, что сегодня был длинный день, во время которого было немало международных коммуникаций и вопросов, которые заслуживают реакции.

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— Но сказать сейчас хочется только об одном. Не хочется говорить долго. Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах.

Он напомнил, что речь идет о главе МВД Денисе Монастырском и его коллегах из министерства — Евгении Енине, Юрии Лубковиче, Татьяне Шутяк и Михаиле Павлушко, Николае Анацком, Андрее Маринченко и об экипаже вертолета — Александре Василенко, Константине Коваленко и Иване Касьянове. Владимир Зеленский также вспомнил о ребенке с матерью, которые погибли во время катастрофы — Елене и Милане Пономаренко.

— Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и стоит быть министру внутренних дел. Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и жалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных — себе и государству. Не вернешь, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы сегодня все украинцы сегодня почувствовали, сколько жизней забирает военное время.

— Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память. Светлая память всем, чьи жизни унесла война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня Украина делает все, чтобы изгнать войну с украинской земли.