Січень, 21 в 20:50

Україна щодня втрачає патріотів та професійних людей у воєнний час.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 21 січня.

Він повідомив, що сьогодні був довгий день, під час якого було чимало міжнародних комунікацій та питань, які заслуговують на реакцію.

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– Але сказати зараз хочеться тільки про одне. Не хочеться говорити довго. Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах, – сказав український лідер.

Він нагадав, що йдеться про очільника МВС Дениса Монастирського та його колег з міністерства – Євгена Єніна, Юрія Лубковича, Тетяну Шутяк та Михайла Павлушка, Миколу Анацького, Андрія Маринченко та про екіпаж вертольота – Олександра Василенко, Констянтин Коваленко та Іван Касьянов. Володимир Зеленський також згадав про дитину з матір’ю, які загунил під час катастрофи – Олену та Мілану Пономаренко.

– Мої співчуття всім рідним і близьким… Боляче про це думати, боляче говорити. Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що хотів би, аби сьогодні усі українці сьогодні відчули, скільки життів забирає воєнний час.

– Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять. Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні Україна робить усе, щоб вигнати війну з української землі.