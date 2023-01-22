Ефективніше використання зброї та захист неба: Ігнат пояснив, в чому користь Україні від винищувачів F-16
Якщо Захід передасть Україні американські винищувачі F-16, то деяке зі вже переданого озброєння стане ефективнішим, а українське небо можна було б частково закрити від ракет держави-агресора Росії.
Про це в етері телеканалу Київ розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, протирадіолокаційні ракети HARM, які вже були передані України, були б ефективніші на літаках F-16, оскільки ця зброя з самого початку була пристосована до американської авіації.
– Більш ефективно застосовувати ці ракети (HARM, – Ред.), функціонал тих ракет HARM зросте у рази, коли їх будуть пускати по ворожих позиціях з американських F-16. Бо їх адаптували, тому до американських ракет потрібні американські літаки, – пояснив Ігнат.
Речник ПС ЗСУ додав, що сучасні багатоцільові літаки, як F-16, допоможе знищувати майже будь-які цілі.
– Це і далекобійні ракети, і ракети класу повітря-повітря, і таким чином це переламає багато в чому хід цієї війни, – пояснив він.
При цьому він зазначив, що винищувач F-16 навряд чи зможуть збивати російські ракети С-300, чи С-400, оскільки саме ці ракети мають збивати авіацію.
– Вони запускають ракети (С-300 та С-400, – Ред.) по балістичній траєкторії… тобто навряд зможе літак збивати такі ракети, але стосовно протидії крилатим ракетам Калібр, або Х-101, то вони могли б бути хорошими цілями для таких літаків, – сказав Юрій Ігнат.
За його словами, винищувачі F-16 могли б закрити частину неба України від ворожих ракет.
– Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з’являється загроза, йде лічені хвилини і за 15 хвилин вони вже здіймаються в небо і вилітають перехоплювати ракети, – сказав речник ПС ЗСУ.
Водночас засоби ППО, такі як, наприклад, ЗРК Patriot, обороняють від ударів з неба певну території, тобто певні об’єкти, що знаходяться на землі.
Під час засідання Рамштайну 20 січня президент Володимир Зеленський закликав міністрів оборони країн Заходу передати Україні винищувачі F-16.
Згодом очільник МЗС Нідерландів заявив, що його країна може розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.
Втім згодом прем’єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди поки що не будуть постачати Україні винищувачі F-16, оскільки це “занадто серйозний крок”.