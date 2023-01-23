Январь, 23 в 6:12

Российские войска продолжают наступательные действия на направлениях Бахмута и Донецк-Авдеевка.

Карта боевых действий в Украине на 23.01.2023

В течение суток противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.

Сейчас смотрят

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огонь попали районы 21 населенного пункта.

На Авдеевском направлении под обстрелы попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времовка и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

Потери РФ в войне на 23.01.2023:

личного состава – 121 480 (+720),

танков ‒ 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,

РСЗО – 447 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 220 ед,

самолетов – 287 ед,

вертолетов – 277 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей /катеров ‒ 18 (+1 катер),

автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,

специальной техники – 193.

Война в Украине длится уже 334 дня. Где идут бои можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

Источник: ISW, Генштаб