Взрывы в Харькове и приказ о пополнении резервов личного состава ВСУ: что происходит на 334 сутки войны (онлайн)

За отправкой посылок с бомбами в Испании может стоять ультраправое движение РФ, которое направляло российское ГРУ.

Поставки Украине западных танков не решают проблему, но мотивируют армию, считает президент Владимир Зеленский.

Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять прочность, считает глава государства.

Военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава армии.

Германия не будет возражать, если Польша передаст танки Leopard Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии.

Член парламента Великобритании Борис Джонсон снова приехал с визитом в Украину.