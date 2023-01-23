Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Харькове и приказ о пополнении резервов личного состава ВСУ: что происходит на 334 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Харькове и приказ о пополнении резервов личного состава ВСУ: что происходит на 334 сутки войны (онлайн)

За отправкой посылок с бомбами в Испании может стоять ультраправое движение РФ, которое направляло российское ГРУ.

Поставки Украине западных танков не решают проблему, но мотивируют армию, считает президент Владимир Зеленский.

Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять прочность, считает глава государства.

Военное руководство Украины получило задание создать резервы личного состава армии.

Германия не будет возражать, если Польша передаст танки Leopard Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии.

Член парламента Великобритании Борис Джонсон снова приехал с визитом в Украину.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:13 - 23 января

10-й пакет санкций ЕС против России могут принять на дату полномасштабного вторжения в Украину — 24 февраля.

Редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк утверждает, что санкции против Беларуси могут ввести даже раньше.

В то же время пересмотр ограничения цены на российскую нефть может произойти в начале марта 2023 года.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:11 - 23 января

Поставка в Украину нескольких десятков танков не решает проблему, но мотивируют украинскую армию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь – они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой, — сказал он.

зсу

Фото: Генштаб ВСУ

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка