С 18 по 21 января в село Виноградово и поселок Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Личному составу противника выдали только стрелковое оружие, а вот средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имеют только единицы. Тяжелую военную технику не завозили.

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Также в Генштабе отмечают, что враг продолжает нести потери на войне. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными захватчиками – только за последнее время их доставили почти 150.

В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков привозят из России.

А Вооруженные силы Украины, в частности наша авиация, в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский беспилотник Орлан-10.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.

Фото: ГУР МО