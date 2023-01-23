На Херсонщину завезли оккупантов без бронежилетов, вооруженных только автоматами — Генштаб
С 18 по 21 января в село Виноградово и поселок Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Личному составу противника выдали только стрелковое оружие, а вот средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имеют только единицы. Тяжелую военную технику не завозили.
Также в Генштабе отмечают, что враг продолжает нести потери на войне. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными захватчиками – только за последнее время их доставили почти 150.
В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков привозят из России.
А Вооруженные силы Украины, в частности наша авиация, в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский беспилотник Орлан-10.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.
Фото: ГУР МО