Загнали в ловушку: ВСУ показали, как уничтожили российских оккупантов возле Бахмута
Воины 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, опубликовав соответствующее видео.
– Беспилотные летательные аппараты 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ заметили скопление живой силы врага в районе Бахмута. Координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке Краб. Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора, — говорится в сообщении.
Впоследствии посадку зачистили штурмовые подразделения егерей-десантников.
Ранее в Генштабе сообщили, что российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении. Оккупанты наращивают интенсивность применения авиации.
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