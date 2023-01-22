Январь, 22 в 12:13

Воины 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, опубликовав соответствующее видео.

– Беспилотные летательные аппараты 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ заметили скопление живой силы врага в районе Бахмута. Координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке Краб. Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора, — говорится в сообщении.

Впоследствии посадку зачистили штурмовые подразделения егерей-десантников.

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