З 18 по 21 січня у села Виноградове та селище Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Особовому складу противника видали лише стрілецьку зброю, а засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мають лише одиниці. Важку військову техніку не завозили.

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Також у Генштабі наголошують, що ворог продовжує зазнавати втрат на війні. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими загарбниками – лише за останній час їх доставили майже 150.

Водночас більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків привозять з Росії.

А Збройні сили України, зокрема наша авіація протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий безпілотника Орлан-10.

Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів.

Фото: ГУР МО