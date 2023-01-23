РФ оставила в море только надводные ракетоносители общим залпом 24 Калибра — Гуменюк

Январь, 23 в 9:11

На сегодняшний день есть определенные изменения в составе вражеской корабельной группировки — Россия удерживает в Черном море три надводных ракетоносителя общим залпом до 24 Калибров.

Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Сейчас уменьшение корабельной группировки оправдано тем, что подводные лодки зашли в пункты базирования, и мы фиксируем, что на боевом курсе остались только надводные ракетоносители. Но 24 ракеты — это также высокоточное оружие, которое может быть применено в любой момент. В то же время пуски с надводных ракетоносителей обнаружить ПВО легче. И погода сейчас на нашей стороне, поскольку штормовое море постоянно вмешивается в планы врага, — объяснила она.

Относительно опасности запуска врагом иранских дронов, Гуменюк отметила, что не может гарантировать абсолютное спокойствие, потому что такое оружие у РФ есть, и она планирует его применять.

Сейчас смотрят — Однако определенное влияние имеют объективные причины: и порывистый штормовой ветер, потому что сейчас пункты базирования отдалены, соответственно время полета такого дрона увеличивается, поскольку они опасаются располагать базы там, где достает наш огневой контроль, — подчеркнула она. По ее словам, на запуск дронов может влиять также отсутствие специалистов, которых не хватает, и общеполитическое давление и на страну-производителя этих дронов, и на страну-агрессора. По состоянию на 23 января корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 кораблей, среди которых три наземные ракетоносители, снаряженные 24 Калибрами, и два больших десантных корабля. Накануне на боевом дежурстве находились также 11 кораблей врага, из которых четыре ракетоносителя с 32 Калибрами на борту. Читайте Минус 720 оккупантов и катер: потери РФ в войне за минувшие сутки Фото: Оперативное командование Юг

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