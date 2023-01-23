РФ лишила в морі лише надводні ракетоносії загальним залпом 24 Калібри – Гуменюк

Січень, 23 в 9:11

На сьогодні є певні зміни у складі ворожого корабельного угруповання – Росія утримує в Чорному морі три надводних ракетоносії загальним залпом до 24 Калібрів.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Наразі зменшення корабельного угруповання виправдано тим, що підводні човни зайшли в пункти базування, і ми фіксуємо, що на бойовому курсі залишилися тільки надводні ракетоносії. Але 24 ракети – це також високоточна зброя, яка може бути застосована будь-якої миті. Водночас пуски з надводних ракетоносіїв виявити ППО легше. І погода зараз на нашому боці, оскільки штормове море постійно втручається в плани ворога, – пояснила вона.

Щодо небезпеки запуску ворогом іранських дронів, Гуменюк зауважила, що не може гарантувати абсолютний спокій, тому що така зброя у РФ є, і вона планує її застосовувати.

Зараз дивляться – Проте певні впливи мають об’єктивні причини: і поривчастий штормовий вітер, тому що зараз пункти базування віддалені, відповідно час польоту такого дрона збільшується, оскільки вони побоюються розташовувати бази там, де дістає наш вогневий контроль, – наголосила вона. За її словами, на запуск дронів може впливати також відсутність фахівців, яких не вистачає, і загальнополітичний тиск і на країну-виробника цих дронів, і на країну-агресора. Станом на 23 січня корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 кораблів, серед яких три наземні ракетоносії споряджені 24 Калібрами, та два великих десантних кораблі. Напередодні на бойовому чергуванні перебувало також 11 кораблів ворога, з яких чотири ракетоносії з 32 Калібрами на борту. Читайте Мінус 720 окупантів та катер: втрати РФ у війні за минулу добу Фото: Оперативне командування Південь

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