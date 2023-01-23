Если Германия не согласится отправить Leopard, она окажется в международной изоляции – МИД Польши

Германия окажется в международной изоляции, если не изменит своего решения о передаче боевых танков Leopard Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Муларчик, пишет PAP.

– Германия, не согласившись отправить танки, попадает в определенную международную изоляцию, и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию, – сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитета стран, верховенства законов и прав человека.

Сейчас смотрят

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2 для помощи в борьбе с РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, если Германия не согласует отправку Украине танков, Варшава может создать коалицию со странами, которые готовы пожертвовать часть своих Leopard 2.

Источник: PAP