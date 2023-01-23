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Факти / Світ

Якщо Німеччина не погодиться відправити Leopard, вона опиниться в міжнародній ізоляції – МЗС Польщі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо не змінить свого рішення щодо передання бойових танків Leopard Україні.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Муларчик, пише PAP.

– Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію, а їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію, – сказав він.

Заступник глави МЗС наголосив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенства законів та прав людини.

Зараз дивляться

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з РФ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, якщо Німеччина не погодить відправку Україні танків, Варшава може створити коаліцію з країнами, які готові пожертвувати частину своїх Leopard 2.

Джерело: PAP

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