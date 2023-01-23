Якщо Німеччина не погодиться відправити Leopard, вона опиниться в міжнародній ізоляції – МЗС Польщі

Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо не змінить свого рішення щодо передання бойових танків Leopard Україні.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Муларчик, пише PAP.

– Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію, а їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію, – сказав він.

Заступник глави МЗС наголосив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенства законів та прав людини.

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Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з РФ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, якщо Німеччина не погодить відправку Україні танків, Варшава може створити коаліцію з країнами, які готові пожертвувати частину своїх Leopard 2.

Джерело: PAP