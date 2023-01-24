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Факти / Україна

Кабмін призначив наглядову раду НАК Нафтогаз України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України призначив наглядову раду НАК Нафтогаз України.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– На сьогоднішньому засіданні затвердили на посаді членів наглядової ради НАК Нафтогаз, шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави, – заявив він.

Водночас Шмигаль не називав імен переможців відбору.

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Нагадаємо, що призначення наглядової ради Нафтогазу до кінця січня цього року є одним із п’яти “маяків” Моніторингової програми МВФ із залученням ради директорів, а також одним із пунктів умов отримання Україною €18 млрд макрофінансової допомоги ЄС у 2023 році.

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