Січень, 24 в 23:30

Президент Володимир Зеленський анонсував чергові кадрові зміни в українському уряді.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 24 січня. Зеленський наголосив, що будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, буде прибиратися.

– Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово – “чергові”. Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою, – сказав він.

Сьогодні Зеленський своїм указом ввів у дію ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. Деталі президент пообіцяв повідомити пізніше.

Зараз дивляться Також Зеленський наголосив на тому, що дискусії щодо постачання танків Україні потрібно завершувати рішеннями. – Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення.

Ще працюємо заради цього, – сказав він. Читайте Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА

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