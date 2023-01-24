СБУ оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко

Січень, 24 в 12:00

Служба безпеки України надіслала повідомлення про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.

Про це Фактам ICTV повідомили в СБУ.

Підозру журналістці оголошено за поширення виправдань збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст. 436-3 ККУ).

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Що відомо про Діану Панченко

Діана Панченко народилась 21 травня 1988 року.

Раніше працювала на проросійських каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком.

За даними медіа, виїхала з країни в серпні 2022 року.