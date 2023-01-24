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Факти / Україна

СБУ оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Діана Панченко

Служба безпеки України надіслала повідомлення про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.

Про це Фактам ICTV повідомили в СБУ.

Підозру журналістці оголошено за поширення виправдань збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст. 436-3 ККУ).

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Що відомо про Діану Панченко

Діана Панченко народилась 21 травня 1988 року.

Раніше працювала на проросійських каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком.

За даними медіа, виїхала з країни в серпні 2022 року.

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