СБУ оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко
Служба безпеки України надіслала повідомлення про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.
Про це Фактам ICTV повідомили в СБУ.
Підозру журналістці оголошено за поширення виправдань збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст. 436-3 ККУ).
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Що відомо про Діану Панченко
Діана Панченко народилась 21 травня 1988 року.
Раніше працювала на проросійських каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком.
За даними медіа, виїхала з країни в серпні 2022 року.