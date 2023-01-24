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Факты / Україна

ВАКС избрал меру пресечения для еще одного фигуранта дела о взятке Лозинскому

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Василь Лозинський

Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки экс-заместителю министра развития общин Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.

ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей – до 21 марта включительно.

На данный момент идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра.

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Василия Лозинского ранее задержали при получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов.

По данным НАБУ и САП, Лозинский договорился с предпринимателем и его сообщниками о закупке за госсредства передвижных котельных по завышенным ценам. И хотел получить откат до 10% суммы контракта. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы.

24 января ВАКС отправил под стражу с альтернативой внесения более 100 млн грн подозреваемого, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды Лозинскому.

22 января Кабинет министров Украины принял решение уволить Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Источник: ВАКС

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