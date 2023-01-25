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Факты / Україна

Зеленскому – 45: как изменили президента 11 месяцев войны

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Зеленський

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет.

Это уже четвертый день рождения в должности главы государства и первый – во время полномасштабной войны России против Украины.

В прошлом году свой 44-й день рождения Владимир Зеленский встречал на работе. В этом году иначе и быть не может.

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В 2022 году Владимир Зеленский в свой день рождения попросил своих друзей и коллег не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести средства в детские дома различных направлений и детские больницы.

В этом году первая потребность – оружие, чтобы противостоять врагу.

Начало полномасштабной войны

Уже в первые часы вторжения президент Украины обратился к гражданам из своего кабинета на Банковой. Эта практика сохранилась и по сей день.

Глава государства непрерывно записывает видеообращения к украинцам вот уже 335 дней.

Президенту Украины ради безопасности предлагали покинуть пределы страны, однако глава государства остался в столице и сразу начал делать все возможное, чтобы весь мир помог Украине в борьбе против страны-агрессора.

Исторические решения

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А уже на следующий день президент выступил по видеосвязи в Европарламенте.

Главу государства члены Европарламента приветствовали аплодисментами стоя.

Цитату главы Украины из речи в Европарламенте 1 марта Жизнь победит смерть, а свет победит тьму поместил на обложку мартовского номера даже американский еженедельник Time.

 

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Допис, поширений TIME (@time)

А 30 сентября президент Украины поставил свою подпись под заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Реакция мира на украинского президента

Следует отметить, что выступления украинского лидера не оставляют равнодушными никого в мире.

Так, взрывались аплодисментами, в частности, британские парламентарии во время видеообращения Зеленского 8 марта.

В конце декабря Владимиру Зеленскому аплодировали стоя 21 раза все присутствующие в Конгрессе США.

Соединенные Штаты очень тепло встретили Владимира Зеленского, который совершил тогда свой первый заграничный визит за почти 10 месяцев полномасштабной войны.

Многие конгрессмены и чиновники для встречи с главой Украины выбрали сине-желтую одежду или добавили украинскую символику в свои наряды, пожимали Зеленскому руки, выкрикивали слова поздравлений и улыбались.

Президент США Джо Байден, в частности, надел галстук, отдаленно напоминавший цвета украинского флага.

Уже в январе 2023 член нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсон даже подал резолюцию в Конгресс США с инициативой установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в крыле Палаты представителей в здании Капитолия.

Со времени полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский стал одним из самых узнаваемых политиков мира.

В частности, 9 мая журнал Time опубликовал большую статью Внутри мира Зеленского, разместив портрет президента Украины на обложке.

Зеленський на обкладинці Time | Photograph by Alexander Chekmenev for TIME

Чтобы узнать, как изменилась жизнь Зеленского за два месяца войны, корреспондент издания Саймон Шустер две недели провел вместе с Владимиром Зеленским в его офисе в Киеве.

Уже в конце года тот же журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и дух Украины человеком 2022 года.

Самым влиятельным человеком Европы назвало президента Украины Владимира Зеленского и издание Politico.

Глава государства стал человеком в 2022 году и по версии британского издания Financial Times.

Одними из первых такой титул Зеленскому присвоили в Польше.

Как изменился Зеленский за почти год войны

Невероятные изменения во внешности Зеленского особенно бросились в глаза 4 апреля, когда глава государства посетил деоккупированную Бучу Киевской области.

Тогда весь мир поразило выражение лица президента Украины, впервые увидевшего зверства оккупантов.

Кажется, что боль в глазах от увиденного в деоккупированной Буче навсегда осталась во взгляде Зеленского.

Именно о взгляде Зеленского в прошлом году, поздравляя с днем рождения, писала его жена, первая леди Елена Зеленская.

В 2022 году Елена Зеленская отмечала влюбленный взгляд своего мужа.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

В 2023 году после 11 месяцев войны Елена Зеленская констатирует: очень редко видит улыбку мужа.

– Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: Не изменился. Такой же. Тот же юноша, которого я встретила, когда нам было по семнадцать.

Но на самом деле кое-что таки изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем, – написала Елена Зеленская.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Упрямства, уверена Елена Зеленская, ее мужу хватит. Главное – чтобы хватило здоровья.

– Поэтому будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность! – обратилась к мужу в день его 45-летия первая леди.

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