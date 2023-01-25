Январь, 25 в 11:20

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет.

Это уже четвертый день рождения в должности главы государства и первый – во время полномасштабной войны России против Украины.

В прошлом году свой 44-й день рождения Владимир Зеленский встречал на работе. В этом году иначе и быть не может.

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В 2022 году Владимир Зеленский в свой день рождения попросил своих друзей и коллег не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести средства в детские дома различных направлений и детские больницы.

В этом году первая потребность – оружие, чтобы противостоять врагу.

Начало полномасштабной войны

Уже в первые часы вторжения президент Украины обратился к гражданам из своего кабинета на Банковой. Эта практика сохранилась и по сей день.

Глава государства непрерывно записывает видеообращения к украинцам вот уже 335 дней.

Президенту Украины ради безопасности предлагали покинуть пределы страны, однако глава государства остался в столице и сразу начал делать все возможное, чтобы весь мир помог Украине в борьбе против страны-агрессора.

Исторические решения

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А уже на следующий день президент выступил по видеосвязи в Европарламенте.

Главу государства члены Европарламента приветствовали аплодисментами стоя.

Цитату главы Украины из речи в Европарламенте 1 марта Жизнь победит смерть, а свет победит тьму поместил на обложку мартовского номера даже американский еженедельник Time.

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А 30 сентября президент Украины поставил свою подпись под заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Реакция мира на украинского президента

Следует отметить, что выступления украинского лидера не оставляют равнодушными никого в мире.

Так, взрывались аплодисментами, в частности, британские парламентарии во время видеообращения Зеленского 8 марта.

В конце декабря Владимиру Зеленскому аплодировали стоя 21 раза все присутствующие в Конгрессе США.

Соединенные Штаты очень тепло встретили Владимира Зеленского, который совершил тогда свой первый заграничный визит за почти 10 месяцев полномасштабной войны.

Многие конгрессмены и чиновники для встречи с главой Украины выбрали сине-желтую одежду или добавили украинскую символику в свои наряды, пожимали Зеленскому руки, выкрикивали слова поздравлений и улыбались.

Президент США Джо Байден, в частности, надел галстук, отдаленно напоминавший цвета украинского флага.

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Уже в январе 2023 член нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсон даже подал резолюцию в Конгресс США с инициативой установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в крыле Палаты представителей в здании Капитолия.

Со времени полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский стал одним из самых узнаваемых политиков мира.

В частности, 9 мая журнал Time опубликовал большую статью Внутри мира Зеленского, разместив портрет президента Украины на обложке.

Чтобы узнать, как изменилась жизнь Зеленского за два месяца войны, корреспондент издания Саймон Шустер две недели провел вместе с Владимиром Зеленским в его офисе в Киеве.

Уже в конце года тот же журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и дух Украины человеком 2022 года.

Самым влиятельным человеком Европы назвало президента Украины Владимира Зеленского и издание Politico.

Глава государства стал человеком в 2022 году и по версии британского издания Financial Times.

Одними из первых такой титул Зеленскому присвоили в Польше.

Как изменился Зеленский за почти год войны

Невероятные изменения во внешности Зеленского особенно бросились в глаза 4 апреля, когда глава государства посетил деоккупированную Бучу Киевской области.

Тогда весь мир поразило выражение лица президента Украины, впервые увидевшего зверства оккупантов.

Кажется, что боль в глазах от увиденного в деоккупированной Буче навсегда осталась во взгляде Зеленского.

Именно о взгляде Зеленского в прошлом году, поздравляя с днем рождения, писала его жена, первая леди Елена Зеленская.

В 2022 году Елена Зеленская отмечала влюбленный взгляд своего мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

В 2023 году после 11 месяцев войны Елена Зеленская констатирует: очень редко видит улыбку мужа.

– Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: Не изменился. Такой же. Тот же юноша, которого я встретила, когда нам было по семнадцать. Но на самом деле кое-что таки изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем, – написала Елена Зеленская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Упрямства, уверена Елена Зеленская, ее мужу хватит. Главное – чтобы хватило здоровья.