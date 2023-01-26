Січень, 26 в 19:37

Мобілізовані росіяни, прибувши на позиції, відмовились виконувати наказ та втекли. Головне управління розвідки МО України оприлюднило перехват розмови двох окупантів.

У розмові російський військовий жаліється на те, що новоприбулі залишили позиції біля посадки під Бєлгородом і не хочуть виконувати бойове завдання.

Він також озвучує своє бачення їхнього покарання:

Зараз дивляться

– Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, и записать на видео…они отказываются выполняит – забрать оружие и отправить к вам…и под трибунал.

У відповідь колега обіцяє йому нове підкріплення:

– Люди еще будут…а этих шефу куда-то отгружай, их по всей строгости тут оформим.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що командування російських окупаційних військ направляє мобілізованих на передову практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них.

За її словами, примусово мобілізовані найбільш потерпають від насилля та зневажливого ставлення з боку військовослужбовців-росіян. Поширене явище – знущання та завдання травм.

Фото: ГУР