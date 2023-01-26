Январь, 26 в 12:58

На временно оккупированных территориях Украины продолжается принудительная мобилизация мужчин в ряды российских войск. Оккупанты бросают их на передовую без должного снаряжения и подготовки.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что принудительно мобилизованные массово гибнут на фронте.

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– Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них, – подчеркнула Маляр.

По данным Минобороны, принудительно мобилизованные больше всех страдают от насилия и пренебрежительного отношения со стороны военнослужащих-россиян.

Распространенным явлением в российских войсках являются издевательства и причинение травм мобилизованным. Эти повреждения оккупанты фиксируют как якобы бытовые травмы. Есть и случаи смертей по причине неуставных отношений между путинскими солдатами.

Кроме того, на фоне активизации боевых действий значительно возросло количество раненых оккупантов. По словам Маляр, большинство из них умирают из-за неоказания своевременной первичной медицинской помощи.

По данным украинской разведки, в РФ уже мобилизовали в армию 315 тыс. человек. Однако агрессору не хватает вооружения для комплектации новых подразделений.

Западные СМИ и украинская разведка также сообщали о планах Кремля мобилизовать еще 500 тыс. человек для нового наступления на Украину.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль хочет увеличить численность российской армии до 2 млн человек.

Источник: Telegram-канал Анны Маляр

Фото: ГУР Минобороны Украины